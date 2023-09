VIDEO - Canna et Vincent, l'équipe cynophile de recherche de stupéfiants de la police en Seine-Maritime

Vincent est major de police, et conducteur cyno-technicien en recherche de stupéfiants. Avec sa chienne, Canna, il constitue l'un des deux tandems dont dispose la police de la Seine-Maritime pour rechercher les stupéfiants. Cannabis et tous ses dérivés, héroïne, cocaïne, crack, la chienne est même entraîné à détecter les billets de banque. Canna est arrivée chez Vincent quand elle avait 3 mois et les deux complices ne se sont plus quittés depuis. Contrairement aux autres chiens policiers qui vivent au chenil de l'École de police de Oissel, Canna fait partie de la famille et vit chez son maître depuis 8 ans.

Le duo est sollicité régulièrement et collabore avec tous les services de police en cas de besoin, y compris pour prêter main forte à la gendarmerie parfois. Le 7 septembre, Vincent et Canna ont participé à une opération de démantèlement d'un point de deal sur les quais bas de la rive gauche à Rouen. 47 personnes ont été contrôlées. L'une d'elle a été interpellée pour détention de stupéfiants et Canna a trouvé toutes les planques des dealers. "Il y en avait 7 ou 8, c'était pas évident, il y avait des choses planquées dans les arbres, sous terre, dans des trous de mur et elle a tout trouvé sur 500 mètres de recherche en un quart d'heure" explique Vincent. La police a saisi 230 grammes de cannabis, 10 têtes d'herbe de cannabis et 14 paquets de cigarettes de contrebande. Pas de quoi tarir le trafic mais au moins le gêner, et ce qui n'est plus dans le circuit c'est déjà une victoire pour Vincent et Canna.

