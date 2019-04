VIDÉO | Catherine et Liliane veulent tester le gel douche breton au Kouign-amann

On parlait il y a peu sur France Bleu Armorique de ce gel douche parfum Kouign-amann imaginé par une entreprise des Côtes d'Armor. Une info qui n'a pas échappée à Catherine et Liliane, interprétées par Alex Lutz et Bruno Sanches sur Canal +. Leur sketch s'intitule "Vive la Bretagne libre".

Bretagne, France

Peut-être de nouvelles adeptes du gel douche parfum Kouign-amann? Un produit imaginé par une petite entreprise spécialisée dans les cosmétiques à base d'ingrédients bretons installée à Saint-Donan dans les Côtes d'Armor et qui a eu mardi soir les honneurs de Catherine et Liliane. Il s'agit de programme court humoristique sur Canal + avec deux copines incarnées par les comédiens Alex Lutz et Bruno Sanches. Le sketch s'intitule "Vive la Bretagne libre!" et il fait le buzz déjà sur le net.