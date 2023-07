VIDÉO - Ce fan du chanteur Cali a interprété une chanson avec lui sur la scène du Festid'Al à Gorron

Steve Salcini a réalisé un rêve ce samedi 15 juillet 2023 ! Ce Mayennais, chanteur dans plusieurs groupes, est monté sur la scène du Festid'Al à Gorron dans le Nord-Mayenne pour rejoindre son idole : le chanteur Cali. Ensemble, ils ont interprété le tube "C'est quand le bonheur". Steve Salcini se souviendra de ce moment toute sa vie. "C'était vraiment magique pour moi. C'était un rêve qui se réalise. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et je suis encore sur mon petit nuage", reconnaît le fan.

"Je l'ai remercié mille fois"

Après avoir interprété une chanson devant des milliers de spectateurs, le Mayennais a pu échanger avec Cali et il en gardera aussi un très bon souvenir. "C'est quelqu'un qui est très humain, très généreux et finalement, il est vraiment comme je le voyais, très simple, très humble. Je l'ai remercié mille fois pour ce duo. Et il m'a dit 'c'est moi qui te remercie, t'as très bien chanté.' C'était vraiment super et je remercie toute son équipe aussi, ses musiciens parce qu'ils sont tous super sympa. C'était fou, c'était fou."