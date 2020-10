VIDÉO - Célia va passer une nuit à l'opéra de Lille : "c'est la chance d'une vie"

Une habitante d'Hautmont, dans l'Avesnois va vivre une nuit de rêve. C'est elle qui a gagné le concours "Une nuit à l'opéra", organisé par l'agence d'attractivité de la métropole lilloise Hello Lille. Avec son compagnon, Célia Painsec dormira ce mercredi soir sur la scène de l'opéra de Lille.

Dormir sur la scène de l'opéra de Lille, ça vous fait rêver ? C'est ce qui va arriver, ce mercredi 21 octobre, à une habitante d'Hautmont, dans l'Avesnois, et à son compagnon qui vit dans la métropole lilloise. Célia et Julien ont gagné le concours organisé par Hello Lille, l'agence d'attractivité chargée de faire rayonner la métropole lilloise.

4500 participants

4500 personnes ont participé sur Facebook, et c'est donc Célia qui l'a emporté. A 17 heures ce mercredi, le couple de chanceux fera son entrée à l'opéra, assistera au concert hommage à Boris Vian. Puis le public s'en ira, et nos tourtereaux resteront seuls : visite des coulisses, dîner concocté par le chef du restaurant lillois Monsieur Jean. Et un lit XXL sera installé sur la scène pour passer la nuit, jusqu'au petit déjeuner préparé par la maison Meert.

Les étoiles dans les yeux

"C'est la chance d'une vie", reconnaît Célia, à la veille de l'événement, "ça va être les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux". Elle qui, à 39 ans, n'a jamais mis les pied à l'opéra de Lille, est impressionnée : "je ne vais pas dormir beaucoup ! Le moindre de bruit sera stressant, j'aurai peur du fantôme de l'opéra ! Et puis il y aura l'excitation de se dire qu'on a l'opéra rien que pour nous".

ECOUTEZ : Célia Painsec, gagnante du concours "une nuit à l'opéra" Copier

Célia s'imagine même "chanter, faire quelques pas" sur la scène, "sans public, c'est mieux !".

L'idée de ces nuits insolites a germé au sein d'Hello Lille pendant le confinement : l'agence d'attractivité cherchait un moyen pour faire revivre les grands lieux culturels de la métropole lilloise. Pour son directeur, François Navarro, c'est une formidable opportunité de communication : "l'événement a été beaucoup commenté dans d'autres métropoles, qui ont envie de reprendre notre idée. On est ravis d'être précurseurs, et de faire parler en bien de notre destination".

Trois nuits à... déjà prévues

Trois prochaines nuits du même genre sont déjà prévues, dans d'autres lieux emblématiques de la métropole lilloise. Le premier sera dévoilé en janvier.