VIDÉO - Ces acrobates marchent à 10 mètres de haut entre les tours du château de Lassay-les-Châteaux

Sept acrobates de la compagnie Houle Douce ont pris possession du château de Lassay-les-Châteaux dans le Nord-Mayenne vendredi 29 et samedi 30 juillet 2022. Perchés à 10 mètres d'altitude entre deux tours, ils ont présenté un spectacle de slackline, une ligne molle de 2,5 cm de large !

Il fallait bien lever les yeux au château de Lassay-les-Châteaux dans le Nord-Mayenne ! Sept acrobates de la compagnie marseillaise Houle Douce ont joué un spectacle aérien vendredi 29 et samedi 30 juillet 2022. Ils étaient suspendus en l'air à 10 mètres d'altitude sur un fil de 2,5 cm tendu entre deux tours de l'édifice médiéval. Ça s'appelle la slackline ! Découverte en vidéo et en hauteur !

Daniel est suspendu sur son fil. Le bonheur absolu pour ce jeune acrobate. "Ça fait une sensation assez agréable. C'est tout doux. C'est comme sauter dans un nuage. En plus, on est entouré, c'est comme si les tours nous faisaient un câlin. La vue est magnifique."

Le principe de la slackline c'est qu'elle est molle, elle n'est pas tendue comme le fil d'un funambule, explique Laurent, de la compagnie Houle Doule. "Le fait que ce système soit très élastique, ça va permettre justement toutes ces acrobaties là."

"Pour nous, ce sont les gens qui sont par terre et qui sont fous, ajoute Laurent en riant. Parfois, on nous prend pour des fous, mais nous, on ne comprend pas parce que pour nous, c'est les gens par terre qui sont fous."