VIDEO - Chercher des truffes c'est aussi un sport !

Ce samedi 18 février, la commune de La Rochebeaucourt en Dordogne organisait la finale du championnat de France de cavage. Une trentaine de chiens étaient en compétition pour devenir le meilleur caveur du pays !

En Dordogne, pour dénicher les truffes, certains utilisent des mouches ou des cochons (plus rare). La façon la plus courante de caver c'est encore d'utiliser un chien ! Ce samedi 17 février, la commune de La Rochebeaucourt, à la frontière avec la Charente, accueillait la finale du championnat de France de cavage.

Six truffes à dénicher en huit minutes maximum

Trente chiens étaient en compétition. 25 inscrits au L.O.F. avec des papiers officiels et cinq autres non LOF. Ils avaient le même objectif : découvrir six truffes enfouies sous la terre dans des périmètres bien délimités de 25 mètres carrés. "Les truffes ont été cachées la veille selon des plans bien différents pour chaque parcelle. Dès que le chien met la patte dans le carré il a huit minutes maximum pour déterrer les six truffes," explique Julien Gomez, le président du jury de cette finale. Il existe même des pénalités, lorsque le chien gratte trop loin de la truffe ou sur une truffe déjà déterrée.

Hercule, champion de France

Cette année dans la catégorie "non LOF", c'est Hercule, un berger australien de trois ans et demi qui l'a emporté. Il a trouvé les six truffes enfouies en seulement deux minutes et quatorze secondes. "Je suis fier de lui. C'est un chien qui m'a été donné et quand je vois où j'en suis avec lui aujourd'hui je suis très heureuse. Nous sommes vraiment très complices c'est ce qui me plaît dans cet exercice," confiait sa maîtresse Nathalie après l'épreuve.

Hercule et sa maîtresse Nathalie (Brantôme) sont devenus champions de France. © Radio France - Benjamin Fontaine

Dans l'après-midi, les 25 chiens "LOF" se sont affrontés par parcelles interposées. Il y a trois ans une Lotoise Paulette Tedesco a fait tomber un record. Avec Diva, sa malinoise elle a pu mettre à jour sur six truffes en 34 secondes ! Quel nez...ou plutôt...quelle truffe !