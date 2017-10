VIDÉO - Cinq choses à savoir sur l'heure dans le monde

Dimanche 29 octobre, on passe à l'heure d'hiver, on recule nos montres, on dort une heure de plus. À 3h, il sera en fait 2h. Vous trouvez ça compliqué ? Et pourtant, ce n'est rien face au fonctionnement des heures dans le monde.

Chaque année, c'est le même casse-tête : on change d'heure mais faut-il avancer nos montres ou les reculer ? Ça peut sembler compliqué, et pourtant le cas français est loin d'être le plus complexe. Création de fuseaux horaires, heure unique, changement d'heure... Les cas particuliers dans le monde sont très nombreux et chaque pays a ses propres règles.

1. On recense près de 40 heures différentes sur la planète

En se fiant aux 24 fuseaux horaires initiaux, on pourrait en toute logique penser qu’il y a 24 heures différentes sur l'ensemble de la planète. Et pourtant, on en compte une quarantaine, espacées parfois de 30 minutes ou 45 minutes. L'existence de tous ces fuseaux a diverses explications, historiques, politiques ou même économiques.

La Corée du Nord par exemple a décidé de mettre en place son heure unique en reculant de 30 minutes et ainsi ne plus être calé sur celle du Japon.

2. L’Australie : 3 fuseaux horaires mais 5 heures différentes

Malgré ses trois fuseaux horaires, le pays a jusqu'à cinq heures distinctes. L’explication : une gestion du changement d'heure différente suivant l’État. Deux États ne pratiquent pas le changement d’heure, certains effectuent un changement de 30 minutes, d’autres de 45 minutes. Résultats : 6 états, 3 fuseaux horaires et jusqu’à 5 heures différentes.

3. Une seule heure pour toute la Chine

A l’inverse de l’Australie, la Chine, qui s‘étend sur 5 fuseaux horaires, n’a qu’une seule heure sur l’ensemble de son territoire, calée sur celle de Pékin. Résultat : des villes séparées de 5 000 km d'est en ouest ont la même heure. En transposant sur l'Europe, Brest aurait donc la même heure qu'Astana, au Kazakhstan.

4. Juste à côté, mais avec 24 heures de plus

La délimitation entre le premier et dernier fuseau horaire se fait dans le Pacifique. Ainsi, certaines îles éloignées de quelques kilomètres seulement ont 24 heures de différence. La ville d’Honolulu (Hawaï) et l’île Christmas par exemple, très proches géographiquement, sont séparées d'une journée : lorsqu’il est 8h lundi à Honolulu, il est 8h mardi sur l’île Christmas.

5. Onze fuseaux horaires en Russie

Avec ses 9 000 km d'est en ouest, la Russie ne compte pas moins de onze fuseaux horaires et par conséquent onze heures différentes. Depuis 2014, le pays n'effectue plus de changement d'heure et est calé sur l'heure d'hiver.