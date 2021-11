VIDÉO - Circuit du Castellet : 75 voitures de luxe mises aux enchères ce vendredi

De quoi en prendre plein les yeux et se rêver au volant d'un bolide... Une collection de 75 voitures de luxe, de route et de courses, est mise aux enchères ce vendredi sur le circuit Paul Ricard du Castellet par RM Sotheby’s.

Ces voitures, parmi les plus prestigieuses du monde, appartiennent toutes au même collectionneur, l'ancien pilote et désormais marchand marseillais Jean Guikas. Cette collection rassemble des modèles iconiques du sport automobile, des 24 Heures du Mans à la Formule 1. Plusieurs modèles GT et voitures de route sont également sur le marché, sans prix de réserve. Faut-il encore avoir les moyens... Comptez par exemple entre sept et neuf millions d'euros estimés pour une Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione, datant de 1955. Pour une Jaguar XJ220 C LM, le tarif s'affiche autour d'1,4 millions d'euros (1993). Un cabriolet Delahaye de 1950, modèle 135 MS Saoutchik pourrait s'envoler au delà de 550.000 euros.

Seules les personnes inscrites à cette vente aux enchères pourront y assister ce vendredi et admirer les voitures en exposition dans les stands, avant le début de la vente annoncé à midi.