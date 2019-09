VIDEO Clémence, une maquilleuse à effets spéciaux autodidacte qui cartonne sur internet

Aubry-du-Hainaut, France

A l'extérieur, la petite brune qui travaille dans un supermarché est plutôt timide, et n'a pas du tout un look excentrique mais dès qu'elle referme sa porte, elle se transforme en Ambroiziia et tous les personnages qu'elle a inventé comme Elerina l'elfe ou Gomy la momie.

Passionnée par l'univers fantaisie depuis toute gamine, la jeune femme a beaucoup dessiné avant de se lancer dans le maquillage pour incarner ses créatures.

Sur sa table de salon, des palettes de maquillage, des dizaines de pinceaux, des prothèses en latex qu'elle confectionne elle même de museau de souris, ou de dents.

On trouve aussi une petite dizaine de tubes de faux sang pour être au maximum réaliste pour simuler du sang frais, épais, pour préparer une morsure de zombie ou autre plaie béante en une dizaine de minutes.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Clémence en plein travail - Ambroziia

Sur son canapé des perruques, des costumes pour incarner au mieux ses personnages bluffants . Des personnages qu'elle met ensuite en scène dans une ruelle ou encore un parc avant de les poster sur les réseaux sociaux. Grâce à sa passion, l'autodidacte s'évade

Je me dis je ne suis plus Clémence, j'incarne le personnage que j'avais en tête (...) j'ai envie qu'on ressente des émotions en les voyant et qu'on se dise ces personnages j'aimerais bien les rencontrer dans la forêt ou au détour d'une ruelle.

Un moyen aussi pour la jeune femme atteinte d'endométriose d'apaiser ses douleurs

Dès que je me mets à penser à mon univers, que je me colore la la figure j'ai plus mal je pense même plus à la douleur , aux opérations à venir, c'est comme une guérison pour moi.

La maquilleuse s'inspire aussi parfois de l'actualité, elle a par exemple réalisé dernièrement une série sur les princesses Disney version 2019 avec une Petite Sirène qui s'étrangle avec un sac poubelle ou une fée clochette intoxiquée par une bombe pesticide.

La fée clochette version Clémence - Ambroziia

La jeune femme qui se souvient aussi amusée des nombreuses fois où elle a fait peur à des livreurs de colis ou à la boulangère en ouvrant la porte déguisée en zombie par exemple.

Clémence rêve de travailler dans le cinéma, en attendant elle prépare déjà ses personnages d'Halloween et vous pouvez la suivre sur sa page facebook ou sur son compte instagram