VIDEO - Comme dans "Pekin Express", ces deux Bretons tentent de rejoindre le Stade Rennais

Alors que la nouvelle saison de "Pékin Express" est toujours en cours sur M6, le casting de la prochaine édition est déjà lancé et deux jeunes Bretons ont très envie d'y participer.

Martin et Ludovic ont 25 ans, ils sont tous les deux comptables et fans de l'émission d'aventure. Le duo a décidé de candidater à la quinzième saison qui sera tournée cet été et diffusée l'année prochaine. Ils ont rempli un questionnaire sur Internet mais ils ont envie de montrer leur détermination à l'équipe de casting.

Ces deux supporters du Stade Rennais ont donc décidé de se mettre en scène dans une vidéo et de se lancer un défi : rejoindre le Roazhon Park avec l'aide des automobilistes en partant de Hédé. Comme dans l'émission, on les voit interpeller des conducteurs et réaliser des épreuves. Tout est scénarisé, mais on s'y croirait presque. Les deux supporters entonnent même un "galette saucisse je t'aime" pour l'occasion.

Martin et Ludovic espèrent que leur vidéo trouvera le succès et leur permettra de taper dans l'œil de l'équipe de casting. On croise les doigts pour eux !