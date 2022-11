VIDÉO - Comment écrire sa lettre au Père Noël ?

"Cher Père Noël, cette année, au pied du sapin, je voudrais s'il te plaît..." Les enfants ont jusqu'au 20 décembre pour écrire au Père Noël. Son secrétariat a rouvert ses portes à Libourne, en Gironde, ce mardi 15 novembre. Comment lui écrire ? Quels sont les arguments qui le toucheront ? Comment faire une belle lettre ? Nous avons posé la question au Père Noël en personne et à ses lutins.

Première chose à savoir : sur l'enveloppe, il suffit d'écrire "Père Noël" pour que la lettre arrive jusqu'au secrétariat, installé par le groupe La Poste depuis 60 ans à Libourne. La lettre n'a pas besoin d'être timbrée. Il faut bien penser en revanche à préciser son adresse pour que le Père Noël puisse répondre. Car oui, ce service gratuit de La Poste répond aux enfants, en français ou en anglais, selon la provenance des lettres. Ils "recevront une belle lettre du Père Noël accompagnée d'une carte postale à colorier qu'ils pourront envoyer à leur famille et à leurs amis", précise La Poste dans un communiqué. Pour ceux qui préfèrent la version électronique, un site internet est dédié à l'événement.

Le secrétariat du Père Noël a été installé à Libourne par les PTT il y a 60 ans. © Radio France - Margot Turgy

Pour le contenu de la lettre, la politesse semble être un critère très important aux yeux du Père Noël, qui nous a indiqué qu'il fallait que les enfants pensent bien à "[le] remercier et remercier les parents qui [les] élèvent et qui [leur] demandent d'être gentils, et d'écouter et d'être sages." Enfin s'il vous venait à l'idée d'ajouter des bonbons dans le courrier, sachez que les lutins apprécieront. Postiers volontaires ou intérimaires, ils sont une soixantaine à s'activer aux côtés du Père Noël pour consulter les lettres des enfants. L'an dernier, le groupe public a reçu 1,2 million de lettres destinées au Père Noël, selon une porte-parole.