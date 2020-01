VIDÉO - "Comment faire sans nos petits vieux" : en Vendée, une maison de retraite réalise son clip

Aizenay, France

Quelques notes à la guitare, et la parodie débute d'une voix grêle : "Comment oublier cette convivialité, cette petite maison de retraite où vivent nos aînés". Sur Youtube, les membres du personnel de la maison de retraite Charles Marguerite d'Aizenay (Vendée) et des bénévoles ont publié ce mercredi 29 janvier 2020 un clip-vidéo réalisée pendant la fête de Noël des résidents. On les voit tous s'amuser, danser la valse, taper du pied... "Comment pourrait-on faire sans nos petits vieux ? Oublier les malheurs et les petits bobos ? Aider à supporter le poids de ces années ?" continuent celles qui accompagnent les seniors au quotidien.

"J'ai la Vendée dans le cathéter"

Sur la vidéo, on voit que l'Ehpad a mis en place un petit studio radio avec le micro et le casque de l'animateur. Parmi les chanteurs, il y a des résidents. La première intervient : "Allez les petits vieux, on fait la fête maintenant !" "C'est tout ce qu'on a trouvé pour être tous ensemble", enchaîne un autre participant. Infirmières, aides-soignantes, animatrices... Toutes portent un regard bienveillant sur les personnes âgées qu'elles accompagnent. "C'est une vraie famille, pas toujours sages comme des images, mais tellement touchants qu'on ne peut pas être fâché", fredonne l'une d'elles.

"Ce ne sont pas des soignants et des soignés qui font la fête ensemble, mais des personnes", a insisté Anne Montassier, la directrice de l'établissement qui compte 104 résidents, contactée par France Bleu Loire Océan. Si les pensionnaires, souvent en fauteuil roulant, se sont prêtés au jeu, "c'est parce que c'est leur maison", d'après elle. "Une maison de retraite c'est un endroit de vie", assure-t-elle. Tous n'ont qu'une hâte désormais : être à décembre prochain pour refaire la fête.