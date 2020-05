VIDÉO - Confinement : "Ayons du cran pour Craon", le message des commerçants de la petite ville mayennaise

Craon, France

Un clip musical a été réalisé par les commerçants, artisans et entrepreneurs de Craon, histoire de ne pas les oublier. La plupart d'entre eux ont fermé leurs magasins et entreprises en raison du confinement et de la pandémie de Covid-19.