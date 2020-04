VIDEO - Confinement : des habitants de Carquefou dansent le madison en soutien aux soignants

C'est la seule danse avec laquelle il est possible de respecter la distanciation sociale ! Tous les soirs à 20 heures, une vingtaine d'habitants de Carquefou, près de Nantes, sortent de leur maison pour danser le madison en hommage au personnel soignant et à tous les "héros du quotidien".

Tout est parti d'un pari. "On parlait du madison avec deux voisines mais on ne se rappelait plus des pas, sourit Danièle, une habitante de Carquefou. Mon voisin nous a entendu et il nous a dit : si vous dansez le madison dans la rue, je mets la musique." Elles ont commencé à deux. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine, chaque soir à 20 heures, à sortir devant leur domicile pour bouger sur "Last Night" de Chris Anderson. Une parenthèse enchantée dans un quotidien monotone liée au confinement pour ces Carquefoliens qui rendent, à leur manière, hommage aux soignants et à tous les Français mobilisés depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Un rendez-vous devenu incontournable

"Je suis impatient d'être à 19 heures", confie Laurent. Tous les soirs, cet animateur d’événements sort sa sono sur le trottoir de son domicile, effectue tous les branchements pour que tout soit prêt à 20 heures tapantes. "J'ai un petit peu le trac comme à chacune de mes prestations, avoue-t-il. Mais c'est un vrai boost pour la fin de journée." "On est tous prêts cinq minutes avant l'heure et on attend son feu vert, poursuit Stéphane, un voisin. C'est devenu un moment important."

C'est notre bouffée d'oxygène de la journée. Depuis un mois, on ne sort quasiment pas. Ça fait du bien, ça nous permet de nous aérer un peu. Isabelle, habitante de Carquefou.

Une fois les deux minutes d'applaudissements respectées comme dans tout le pays, au tour des "danseurs du confinement" de monter sur scène. D'abord le pied droit qui s'écarte sur la droite, puis le pied gauche suit, etc. "Il y en a qui sont largement meilleurs que d'autres, rigole Isabelle, une voisine de Danièle. Je ne savais pas danser le madison, quand tout ça a commencé." Mais ça, c'était avant. "Elle a travaillé son jeu de jambe comme ce n'est pas permis en regardant des vidéos", chuchote son mari, Stéphane.

Tous les soirs, à 20 heures, une vingtaine d'habitants de Carquefou, en Loire-Atlantique, sortent devant leur domicile pour danser le madison. - Laurent Fournel

Jour après jour, ils sont de plus en plus nombreux à s'affranchir de leur timidité pour rejoindre le mouvement. "Tout le monde s'est pris au jeu, observe Danièle qui s'assure, comme chacun, qu'il y ait trois mètres de distance entre chaque danseur issu d'un foyer différent. Je trouve que c'est devenu un rendez-vous important, on attend 20 heures. On a besoin de voir d'autres personnes, de passer un bon moment et de se défouler un peu."

A force d'entrainement, la chorégraphie s'est améliorée, les gestes synchronisés. "Ça donne quelque chose de visuellement sympathique, assure Stéphane. On ne va pas encore monter une école de danse ou monter un spectacle de fin d'année mais on pourrait y songer. Pour ça, il faut surtout que le confinement se termine." En attendant, les voisins dansent pour garder le moral et saluer le travail des "héros du quotidien". Autre rengaine, ils concluent leur chorégraphie par un lever de coude, depuis leur pallier, évidemment.