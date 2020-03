VIDÉO - Confinement : des rues désertées dans certaines villes, découvrez les images vues du ciel par drone

Depuis le confinement, entré en vigueur le 17 mars, les Français sont invités à rester chez eux et ne plus se déplacer. Depuis cette date, finis les embouteillages et rues noires de monde. A Lyon, Nantes, Rouen, Grenoble et même Paris, des drones ont pu capturer des vues saisissantes.