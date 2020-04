VIDÉO - Coronavirus : le "défi sport" des pompiers de l'Eure

Les pompiers de l'Eure ont lancé ce lundi un défi sport pour "renforcer notre esprit de corps et apporter un peu de légèreté" en cette 4e semaine de confinement. Il s'agit de se chronométrer en faisant un exercice sportif et de partager ses performances sur la page Facebook des pompiers.

C'est une nouvelle initiative pour garder le moral et rester en forme. Pour la quatrième semaine de confinement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, les pompiers de l'Eure proposent aux internautes de relever un "défi sport" chaque semaine via leur page Facebook.

Le principe du défi est de se chronométrer en plein exercice physique et de partager ses performances. "Chaque semaine un exercice physique pour tous à faire seul(e) ou en famille, à l'intérieur ou dans votre jardin, et de défier ensuite vos proches, mettez vos temps en commentaires." Le but est de "renforcer notre esprit de corps et apporter un peu de légèreté" explique le pompier de Bernay qui se livre en vidéo, avec ses enfants, à une démonstration de gainage.

"Il n'y a rien à gagner à part de la bonne humeur, une bonne excuse pour faire de l'activité physique en famille et de prendre contact avec ses proches". Les pompiers eurois qui s'adressent plus particulièrement aux gendarmes et aux policiers de l'Eure pour relever ce défi.