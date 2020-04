[VIDEO] Coronavirus : les rues désertes de Metz, filmées par drone

Des images pour l'histoire. Jérémie, un vidéaste amateur messin, a parcouru les rues de Metz lundi 28 mars, à la veille du début de la troisième semaine de confinement. Un résultat saisissant, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Ça rappelle Tchernobyl

"On est vraiment surpris par le calme, le silence, par le bruit de la nature qui reprend ses droits, raconte Jérémie, qui publie régulièrement des vidéos de ce type sur son profil Facebook. J'ai filmé à un moment la sortie d'autoroute de Metz-Centre, une seule voiture est passée en 20 minutes, par contre on entendait les oiseaux chanter dans les buissons alors qu'en pleine journée c'est inhabituel. Il y a une ambiance de ville fantôme, déserte, où on se demande ce qui peut arriver de pire... ça rappelle un peu les vidéos qu'on voit sur Tchernobyl, où la nature a repris ses droits. C'est vraiment très poétique, très relaxant mais en même temps un peu angoissant."

Le vidéaste amateur reconnaît ne pas avoir eu les autorisations nécessaires pour filmer par drone, mais il assume : "Je ne fais de mal à personne, et j'ai le sentiment de mettre en valeur le patrimoine et d'être le témoin - pour les spectateurs - de quelque chose qui restera finalement dans l'histoire."