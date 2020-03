Vidéo - Coronavirus : à Paris, un comédien lance Questions pour un balcon, succès sur les réseaux sociaux

Le coronavirus n'envoie pas que des mauvaises nouvelles. Avec le confinement, les vidéos créatives et drôles se multiplient sur internet, dont cette dernière, une reprise du jeu phare de France 3 Questions pour un champion, revisité et qui devient Questions pour un balcon.

Il a décidé de revisiter le jeu phare de France Questions pour un champion. Le comédien Noam Cartozo endosse le rôle de Samuel Étienne pour faire vibrer les habitants de la rue saint Bernard dans le 11e arrondissement de Paris. Deux équipes s'affrontent, les numéros pairs et impairs. "J'avais envie de donner un peu de joie, de bonheur à mes voisins. Je les voyais tous les soirs applaudir nos soignants, les pompiers, les éboueurs, tous ceux qui sont là pour battre le virus et je les voyais avec la mine un peu triste. J'avais envie de donner un peu de bonheur à cette rue", raconte le comédien de 31 ans, joint par France Bleu Paris.

Un jeu pour un peu plus de gaieté

Au début, le comédien opte pour mettre de la musique sur son balcon avec son enceinte. Mais cette initiative ne prend pas. Puis lui vient l'idée du jeu Question pour un balcon. "Parfois on se plaint de la proximité du vis-à-vis, là je voulais en profiter pour pouvoir leur parler, enfin je leur crie parce qu'il faut que je porte la voix (rires) mais c'est vrai que c'est pour mettre un peu de gaieté dans ce confinement", poursuit le comédien.

Là, on a une victoire très nette des numéros pairs - Noam Cartozo

"Moi je suis du côté impair de la rue donc le côté pair a plus de chance de gagner parce que je les vois mieux. Mais il n'y a pas d'injustice même si là il y a une très nette victoire des numéros pairs", affirme Noam Cartozo. Le jeu se déroule tous les soirs après les applaudissements de 20h. Il dure une vingtaine de minutes. Dix questions sont posées. "C'est un jeu que j'ai inventé sur le fil. Moi, j'adore les quizz, les jeux avec des questions, j'adore et là je me suis dit pourquoi ne pas faire ce jeu à plus grande échelle. Et puis ça a commencé avec quelques voisins mardi dernier", poursuit le jeune comédien.

Dorénavant, ce jeu est devenu un rendez-vous prisé des habitants de la rue saint-Bernard dans le 11e arrondissement de Paris. Et Noam Cartozo de conclure "Ce qui est touchant, c'est de voir que les gens prennent du plaisir, rigolent pendant ce confinement".