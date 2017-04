VIDÉO - Coupe de France : quand France Bleu Cotentin soutient Avranches (et fait le buzz)

"On est Avranches ! On est USA !" : impossible de se sortir ces paroles de la tête une fois qu'on les a entendues. France Bleu Cotentin a enregistré cette chanson pour soutenir l'US Avranches face au PSG en Coupe de France de football ce mercredi et le succès est au rendez-vous.

"On est Avranches ! On est USA !" : il suffit d'entendre une fois cette reprise de "We are the world" par France Bleu Cotentin pour les garder en tête pour la journée. La radio manchoise se mobilise pour soutenir la "petite" équipe d'Avranches à l'occasion du quart de finale de Coupe de France entre Avranches et le PSG ce mercredi et le clip de la chanson fait le buzz sur les réseaux sociaux. Près de 30.000 personnes ont vu la vidéo ce mercredi matin.

On a à peine les ronds pour se payer le pied de Cavani"

"On a peut-être pas de barils de pétrole, mais on a du calva" chantent Aurore, Sylvie, Eric, Maëlle, Morgane, Stéphanie, Anthony et Pierre. "Oublie que t'as aucune chance, face au Paris Saint Germain, sur un malentendu les demis, on les verra". Sur la page Facebook de France Bleu Cotentin, c'est un déferlement de commentaires souriants des internautes.

Une vidéo remarquée également par nos confrères du Parisien ou de France 3. De quoi titiller le Paris Saint Germain ? En tout cas, Bruno Salomon, spécialiste du PSG pour France Bleu Paris Région s'est également lancé dans la musique ce mercredi matin. Il a adressé aux Manchois une réponse en chanson. Et là encore, le second degré est au rendez-vous.

