VIDEO - Covid : la bénédiction des navettes a quand même eu lieu à Marseille

La crise sanitaire n'a pas empêché la bénédiction des navettes de la Chandeleur ce mardi 2 février à Marseille. La procession mariale a été annulée mais le rendez-vous de la bénédiction a bien eu lieu au Four des navettes à Saint-Victor.

Voilà une tradition que la crise sanitaire n'aura pas ! Malgré les contraintes liées au Covid-19, la bénédiction des navettes a bien eu lieu ce mardi 2 février, pour la Chandeleur, au Four des navettes, à Saint-Victor à Marseille. Malheureusement, la procession mariale n'a pas pu avoir lieu à l'aube. En revanche, la messe solennelle a bien eu lieu à 6h30 à la cathédrale de la Major, mais en comité restreint (retransmise sur la chaîne You Tube du diocèse) et la bénédiction par l’Archevêque de Marseille Mgr Aveline s'est bien déroulée, en comité restreint, un peu avant 9 heures, comme vous l'a fait vivre en direct France Bleu Provence. Parmi les élus, Martine Vassal, Présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole, ainsi que Benoît Payan, Maire de Marseille, étaient présents.

Tout le monde sur le pont pour la bénédiction des navettes © Radio France - Laurent Ménel

La bénédiction des navettes, les biscuits à la fleur d'oranger typiquement marseillais en forme de petite barque, a traditionnellement lieu à Marseille chaque 2 février. Selon la légende, au 1er siècle, une barque aurait transporté les Saintes Maries (Marthe et Marie-Madeleine) jusqu'au rivage provençal.

La forme des navettes rappellerait cette petite embarcation à bord duquel l’Évangile fut apporté en Provence

Martine Vassal et Benoît Payan assistent à la bénédiction des navettes © Radio France - Laurent Ménel

Benoît Payan, maire de Marseille, pour sa première bénédiction des navettes © Radio France - Laurent Ménel

La procession populaire qui n'a pas pu avoir lieu cette année symbolise la montée de la Vierge noire de la crypte de saint Victor dans la basilique supérieure. En temps normal, le départ du cortège est donné sur le quai des Belges (Vieux-Port) et remonte jusqu’à l’Abbaye Saint-Victor. Sur la place Saint-Victor, après la bénédiction de la ville et de la mer, la procession passe par le Four des Navettes qui, lui aussi, est béni ainsi que ses navettes, par l’archevêque de Marseille.