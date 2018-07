Créée en 1991 pour faire connaître sa recette miaulétouse, la confrérie des massepains de Saint-Léonard-de-Noblat est en pause faute de nouveaux membres. Le pâtissier Vincent Coignac nous parle de la difficulté de recruter... et nous livre sa recette du biscuit fondant !

Saint-Léonard-de-Noblat, France

Dans la vitrine des boutiques Coignac trônent les petits biscuits ovales fondants... tout près d'un mannequin en toge brune avec une toque de pâtissier. Pourtant la confrérie dort depuis 2012... Vincent Coignac en est président d'honneur. BOB denier grand maître ? 1 son père, Fernand, a fait partie des membres fondateurs en 91 BOB 2

Les massepains de Saint-Léonard-de-Noblat, mis à l'honneur dans la vtrine de la pâtisserie Coignac © Radio France - Solène de Larquier

La tenue des grands maîtres de la confrérie est exposée en boutique. © Radio France - Solène de Larquier

Pendant ses beaux jours, la confrérie a porté ses massepains jusqu'au Portugal... Chez les Coignac, la recette se transmet de père en fils. BOB 3 recette

La version miaulétouse vient du Moyent-Orient, importée lors les croisades... puis oubliée avant qu'un pâtissier ne la relance en 1900. BOB 4 petitjean 1 ce qui a inspiré la toge marron de la confrérie BOB 5 petitjean 2 Aujourd'hui Vincent Coignac en produit 600 kilos par an... et ses confrères ne sont pas en reste. BOB 6 Père et fils ouvriront cet été un musée du massepain à Saint-Léonard.

