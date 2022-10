VIDÉO - Cueillette de champignons avec Flooz Flooz la fripouille, Tiktokeur Haut-Saônois

Devant sa camionnette Citroën C15, Julien, alias "Flooz Flooz la fripouille", nous présente son matériel de cueilleur. "Il faut des bottes, ou des bonnes chaussures de bûcheron. Le pantalon, le t-shirt et la petite veste au cas où qu'il flotte (sic)", énumère-t-il. Et, bien sûr, un panier. "En osier, jamais de plastique !", précise le Vésulien, très attaché à la préservation de sa Haute-Saône adorée.

ⓘ Publicité

loading

32 000 abonnés au compteur

Pour trouver le saint graal, il y a plusieurs techniques. "Des fois, tu vas tomber dessus par hasard. Tu jettes un coup d'œil sur le coin, pour voir s'il y a des charmes, des hêtres, tu regardes un peu les essences d'arbre", détaille Flooz Flooz. "Ou alors, tu vas dans les bistrots, tu te mets sur le zinc. Tu écoutes les petits vieux discuter le dimanche matin et tu les suis après".

loading

Au bout de quelques minutes, le nez presque au sol comme un chien truffier, il trouve de belles trompettes de la mort. Le panier se remplit, Flooz Flooz se filme de temps en temps pour ses 32 000 abonnés. Des vidéos humoristiques, mais aussi informatives. Dans la nature, il retombe en enfance : "une fois que tu as le nez dedans, tu n'as plus envie de partir. C'est vraiment comme les gosses dans un magasin de jouets, il faudrait presque que la mère me prenne par le colback."

loading