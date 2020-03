VIDÉO - Daði Freyr, le groupe islandais candidat à l'Eurovision fait un carton sur internet

Ils font partie des favoris du concours de l'Eurovision de la chanson 2020 : le groupe Daði Freyr va représenter l'Islande avec son titre "Think about Things" et il cartonne déjà sur internet.

Ils font un carton sur les réseaux sociaux, et se placent parmi les favoris du concours de l'Eurovision de la chanson : le groupe islandais Daði Freyr, et leur chanson "Think about Things". Sélectionné à l'issu de l'émission Söngvakeppnin, leur chanson fait partie des titres les plus écoutés en Allemagne et en Islande. Le Français Tom Leeb, n'a qu'a bien se tenir.

Le groupe islandais aux pulls verts uniques, à la chorégraphie simplissime et aux instruments improbables a même reçu un soutien de taille : celui de l'acteur Russel Crowe.

VIDÉO - Le clip du groupe Daði Freyr en version originale

Le clip en version anglaise, telle qu'interprété pour l'Eurovision