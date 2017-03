VIDEO: "Dans la peau d'une fille #2" la nouvelle vidéo de The Good Mind sur les préjugés

Comme vendredi dernier, The Good Mind partage avec France Bleu Armorique, la nouvelle vidéo de sa série "Dans la peau de...". Dans ce nouvel opus, les jeunes réalisateurs de Rennes se mettent à nouveau dans la peau d'une fille pour parler des préjugés.

Ce vendredi, The Good Mind, qui réalise depuis Rennes des vidéos sur le quotidien, partage à nouveau avec France Bleu Armorique le nouvel épisode de sa série "Dans la peau de...". Des vidéos où le spectateur se place dans la peau d'un migrant, d'un SDF, d'un handicapé... Cette semaine, nous sommes "Dans la peau d'une fille #2". L'occasion de parler des préjugés. La première vidéo de The Good Mind intitulé "Dans la peau d'une fille" et tournée dans le métro de Rennes a été vue plus de 2 millions de fois.