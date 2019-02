VIDÉO - Dans le massif du Mont-Blanc, deux speed riders décollent en slip pour alerter sur le réchauffement climatique

Haute-Savoie, France

#mêmepasfroid ! Le hashtag est de circonstance et il s’affiche en-dessous de leur vidéo postée sur leurs comptes Facebook. Le 16 février dernier, Ambroise Serrano (Praz sur Arly, Haute-Savoie) et Vincent Descols (Vérel-Pragondran, Savoie) ont eu l’idée de descendre la face Sud d'Helbronner vers Courmayeur (Italie) vêtus d’un simple… slip.

Les deux speed riders ont filmé leur vol. "On était à 3.500 mètres d’altitude et on n’avait pas froid", raconte Ambroise. "En se levant le matin on ne s’est pas dit qu’on allait militer pour la planète mais les températures étaient tellement surprenantes pour un mois de février qu’on a décidé de faire cette vidéo humoristique et qui délivre aussi un message."

"Voir des speed riders, en février, passer en slip, c’est une des conséquences du réchauffement climatique." - Ambroise, speed rider