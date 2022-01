VIDEO Dans les coulisses de la dernière BD de Luc Turlan

Pour son 31ème album, le poitevin Luc Turlan colorie ses planches et nous livre ses secrets et astuces.

Luc Turlan, le truculent papa de Peluchon et autres amis de la ferme autour de Crapoto termine son 31ème album. L'auteur de BD nous a exceptionnellement ouvert les portes de son atelier de Chauvigny, et on a pu percer quelques uns des secrets de son travail. Avec beaucoup de transparence et d'humour, Luc Turlan nous raconte sa technique, ses pensées, son travail un exercice filmé qui est une grande première pour lui.