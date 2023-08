VIDÉO - "Danse avec les haricots" : un maraicher parodie Despacito pour répondre aux clients "qui râlent"

Julian Boutillot et le rappeur lorrain La Boule AZ ont travaillé ensemble sur les paroles et le clip.

L'idée lui est venue un peu par hasard. En pleine saison des récoltes, Julian Boutillot passe ses journées dans sa serre. "Je récoltais mes haricots quand tout à coup, j'entends le titre 'Despacito' à la radio. Mais en fait, de manière subliminale, j'ai entendu 'des haricots'", raconte le maraicher bio, installé à Tucquegnieux, entre Briey et Audun-le-Roman, depuis 2014. Il a l'habitude de poster des petites parodies sur Facebook mais cette fois, il décide d'aller plus loin. "Je voulais vraiment faire passer un message aux gens qui râlent, qui disent que les haricots sont trop chers, qu'il n'y en a pas assez..."

"Même quand il n'y a qu'une personne qui fait une remarque pendant le marché, ça pèse sur le moral", raconte le maraicher. Il commence alors à écrire les paroles. "Tu compares ça mais tu sais pas le travail / Je t'invite à venir avec moi mets ton chapeau", dit un couplet. Le refrain enchaine : "Des haricots / C'est la saison de l'été où y a trop de boulot."

Danse avec des Haricots collab La Boule AZ - despacito cover

"Il fallait vraiment en parler, tous les maraichers vivent la même situation", explique Julian Boutillot. "C'est ce qu'on dit dans les paroles : on a mal au dos, on a chaud. Quand on cueille les haricots, on met un peu de côté notre santé parce que ça dure très longtemps".

"Il m'a dit 'Julian, je crois que c'est la fin de ma carrière'"

Julian Boutillot réalise une première maquette, qu'il soumet à son ami Romain Commodi, alias La Boule AZ, un rappeur connu localement . "J'avoue que j'étais un peu réticent à l'idée de participer au projet", sourit l'artiste. "Pour la petite anecdote, il m'a dit 'Julian, je crois que c'est la fin de ma carrière'", rigole Julian Boutillot. Finalement, La Boule AZ adhère au projet.

Et Romain Commodi n'est pas le seul à être embarqué dans l'aventure. Il y a aussi la salariée et le stagiaire de l'exploitation de Tucquegnieux, ainsi que les clients et la famille de Julian Boutillot. La vidéo est publiée sur Facebook le 17 août et fait vite le tour des réseaux sociaux. Elle totalise près de 30.000 vues une semaine plus tard. "Je suis sorti samedi soir et plusieurs connaissances m'ont félicité pour ma chanson sur les haricots", assure La Boule AZ. "J'étais assez surpris !"

"Ce qui me rend très heureux, c'est qu'il y a beaucoup de vues mais ce sont surtout des maraichers et des clients qui la regardent et qui commentent", explique Julian Boutillot. "Donc en quelque sorte, je pense qu'ils ont compris le message. Et ça me fait vraiment plaisir !"