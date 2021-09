VIDEO - Dax : une vingtaine de cigognes font une pause près du village Alzheimer

Ce mercredi matin, une vingtaine de cigognes blanches se sont arrêtées dans leur migration vers le Sud et la chaleur, autour du village Alzheimer de Dax. Des cigognes blanches dans les Landes, c'est vrai, rien de nouveau.

En cette fin de mois de septembre, c'est le grand rush pour ces oiseaux migrateurs qui redescendent vers la chaleur du Sud et l'Afrique. Le département des Landes et plus globalement la Nouvelle-Aquitaine, est devenu ces dernières décennies le deuxième territoire français où les cigognes sont les plus observées après l'Alsace.

Selon Jérôme Beyaert, ornithologue et guide naturaliste dans les Landes, il n'y a vraiment "rien d’exceptionnel" à observer une vingtaine de cigognes rassemblées au même endroit. D'ailleurs, ces dernières semaines, il raconte que ses collègues basques ont observé un rassemblement de plus de 400 cigognes posées dans un champs près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais une vingtaine de cigognes, "cela reste joli", tempère l'ornithologue.

Selon Jérôme Beyaert, les cigognes observées près du village Alzheimer de Dax ce mercredi matin ont du faire une halte dans leur descente vers le Sud à la nuit tombée. Le spécialiste explique que ces oiseaux ne volent que de jour pour leur migration. Et, selon lui, il est possible qu'avec le brouillard de ce mercredi matin, les cigognes blanches ont préféré attendre que cela se lève pour reprendre leur voyage.