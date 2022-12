VIDÉO - De la neige et des bouées gonflables, ils improvisent une piste de luge à Alès

Heureusement, certains ne perdent jamais leur âme d'enfant ! Mais il fallait aussi avoir l'idée et oser. À Alès, dans le Gard, le peu de neige qui est tombé ce lundi soir a quand même permis à deux heureux de faire de la luge... sur une piste improvisée, et grâce à des bouées gonflables ! Pour la piste en revanche, c'était la route, tout simplement, et les phares d'une voiture, pour y voir clair en pleine nuit.

