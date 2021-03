VIDEO - Décalé et amusant : quand les résidents d'un Ehpad, à Gorron, parodient le journal de 20h de TF1

Quand les résidents de l'Ehpad Saint-Laurent, à Gorron, parodient le journal de 20h de TF1. Les pensionnaires ont créé et réalisé des reportages, comme une vraie page d'infos télévisée. On les voit notamment manifester, façon Gilets Jaunes, pour réclamer "plus de pinard au réfectoire" et ils appellent à la démission de De Gaulle. Un autre porte un masque d'Emmanuel Macron pour un déclaration solennelle, une dame fait la météo.

►►Découvrez ici la parodie du 20h de TF1

La vidéo cartonne sur les réseaux sociaux et c'est Sandrine Cazée, une art thérapeute, qui en a eu l'idée : "dans cette maison de retraite j'ai créé une troupe de théâtre mais en ce moment c'est difficile de tous les réunir en même temps. Donc on a fait des petits groupes et ils ont eu envie de faire un journal télévisé. Paulette et Roger le présentent et se font appeler désormais Claire Chazal et Jean-Pierre Pernaut. Cette vidéo les valorise et les familles sont très fières de leurs aînés".

L'Ehpad Saint-Laurent a envoyé la vidéo à la chaîne de télévision, espérant un passage dans le 20h, le vrai cette fois.