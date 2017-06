VIDEO Décrocher et réussir son contrat en apprentissage dans la métallurgie grâce à l'Art

Depuis 6 mois une trentaine de jeunes en décrochage ou sans emploi participent au projet du Phénix, la scène nationale de Valenciennes, baptisé Nickel Sas Créatif qui allie insertion et art, l'objectif décrocher un contrat d'apprentissage dans l'industrie.

Aider des jeunes en difficulté à décrocher un contrat d'apprentissage dans les métiers de l'industrie grâce à l'art, c'est le pari un peu fou du Phénix, la scène nationale de Valenciennes. Le projet Nickel Sas créatif financé par le fonds social européen concerne une trentaine de jeunes entre 17 et 25 ans en décrochage scolaire ou sans formation et/ ou sans emploi, intéressés par la métallurgie ou la sidérurgie, secteurs clés du Valenciennois. Des jeunes adressés par Pôle Emploi, ou encore les missions locales. Pour les encadrer 1 chargée de mission plus tournée sur l'orientation , une autre sur l'artistique et un éducateur.

Découverte du milieu professionnel ...

Durant la première phase les jeunes ont découvert leur futur métier à travers la visite d'une quinzaine d'entreprises du secteur comme Bombardier Crespin ou Renault Maubeuge en passant. Ils ont rencontré des DRH, patrons, salariés qui leur ont parlé de leur métier. Ils sont ensuite allés interroger des Valenciennois pour leur demander leur vision du travail, de la vie professionnelle. Des entretiens filmés par les jeunes qui ont appris à cadrer, faire une interview avant d'en faire un petit documentaire. Et entre deux visites, les jeunes étaient suivis lors d'entretiens personnalisés pour peaufiner leur projet de contrat d'apprentissage.

Et résidences d'artistes

Parallèlement, les jeunes ont travaillé au Phénix avec la compagnie HVDZ qui vient du bassin minier, ils se sont révélés en travaillant dans des ateliers d'écriture, de danse, d'expression corporelle, des domaines que la plupart ne connaissaient pas. Un moyen pour beaucoup de reprendre confiance en eux comme Yakouba 21 ans qui va danser ce soir sur la grande scène du Phénix pour le spectacle qui clôture ce projet.

C'est bien de montrer ce que tu sais faire, quand les gens t'applaudissent ça te donne plus confiance en toi pour avancer dans la vie, devant ton patron tu sais mieux t'exprimer, t'es moins timide.

Et puis avec ce projet, d'autres comme Kévin ont réappris à se réveiller le matin, à travailler en équipe, être plus sociable et apaisé, de quoi être plus crédible dans le monde du travail.

Ce soir devant les images de leur film documentaire, les jeunes vont raconter leur vision du travail en dansant, en beatboxant. Et après les applaudissements, les jeunes ne sont pas laissés dans la nature, les encadrantes vont les suivre jusqu'en décembre pour qu'ils décrochent leur apprentissage, et qu'il se passe au mieux.

Nickel Sas Créatif c'est ce soir à 20h, c'est gratuit mais sur réservation au 03 27 32 32 32