VIDÉO - Il lance un défi à Mario Balotelli

Depuis son arrivée à l'OGC Nice l'été dernier, Mario Balotelli est incontestablement le roi du buzz (qu'il soit heureux ou malheureux). L'attaquant italien est très actif sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, c'est son équipementier qui a imaginé un défi relevé par Birdyy, un youtubeur.

Pour venter sa dernière chaussure de football, Puma l'équipementier de Mario Balotelli a imaginé un défi à la hauteur de la folie de la star italienne. L'attaquant de l'OGC Nice doit tenter de marquer le plus de but dans une cage vide. Facile. Sauf que le but est dans les airs suspendu à un hélicoptère.

Super Mario s'est ainsi retrouvé sur les hauteurs de Nice pour participer à ce concours un peu fou. Le deuxième meilleur buteur du Gym a dû affronter un youtubeur très connu : Birdyy. Evidemment... l'Italien a gagné !