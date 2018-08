Les Jeunes Agriculteurs des Côtes d’Armor viennent de publier sur internet un clip pour faire la promotion de leur fête de l'agriculture dans 15 jours. Pour l'occasion, ils ont modifié les paroles de la chanson de Maître Gims et Vianney "La Même". On vous laisse juger le résultat...

Plumaudan, France

"Allez, venez à Plumaudan, on va se marrer, on vous attend..." Le clip dure un peu plus de trois minutes, il met en scène des agriculteurs du secteur de Caulnes et Broons dans les Côtes d'Armor. Le clip est une parodie de la chanson "La Même", de Maître Gims et Vianney.

"Ce clip est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur la manifestation à 15 jours de l’ouverture", explique le comité d'organisation dans un communiqué. Lucie, _"_une amie du comité", assure le chant.

Cette fête de l'agriculture aura lieu les 25 et 26 août à Plumaudan. "Près de 20 000 personnes sont attendues".