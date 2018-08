Jusqu'au 11 août le lac du Deiro à Egletons accueille le championnat du monde de bateaux de vitesse radiocommandés. Des monstres de puissance certes miniatures mais qui offrent un spectacle digne des plus grands sports mécaniques.

Les bateaux, ici un offschore 27 centimètre cube, mesurent un mètre de long et peuvent atteindre plus de 120 kilomètres heures

Egletons, Corrèze

Cela faisait 20 ans que la France n'avait pas accueilli l'épreuve. La Fédération française de modélisme naval et sa pendante internationale, l'IMBRA, ont choisi les eaux calmes du lac du Deiro pour accueillir le championnat du monde bateaux radio-commandés de vitesse. De vrais bolides : les plus rapides peuvent atteindre 120 voire 130 kilomètres sur l'eau, alors qu'ils ne mesurent qu'un mètre de long. C'est jusqu'au 11 août. 25 nations sont représentées, soit 250 concurrents et 600 bateaux. Les manches ont lieu de 8h à 18h.