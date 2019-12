VIDÉO - Des Bretons écrivent une chanson humoristique contre la réforme des retraites

Région Bretagne, France

"Merci Macron, merci Manu, tous les fainéants sont sortis dans la rue !" Musique entraînante et paroles qui restent en tête. Le trio breton "Les Glochos" vient de mettre en ligne sur sa page Facebook le clip de sa nouvelle chanson baptisée "Merci Macron, merci Manu". "Une contribution pour la défense de nos retraites et celles des futures générations," expliquent Franck Jegoux, Hervé Bertho et Philippe Guyard.

Les Glochos écument les scènes et les salles des fêtes bretonnes depuis plus de vingt ans avec leurs chansons satiriques et politiquement incorrectes. Vous pouvez retrouver les dates de leurs concerts sur leur site internet.