A Mont-de-Marsan, des opérations sont en cours pour nettoyer le lit du Midou, obstrué à divers endroits par des amas de branches et de troncs. Pour cela, le syndicat du Midou et de la Douze a fait appel à une équipe de bûcherons kayakistes pour élaguer les branches, et à un débardeur à cheval.

Mont-de-Marsan, France

Des berges aux pentes abruptes, rarement aménagées et difficiles d'accès : le Midou, à Mont-de-Marsan, donne du fil à retordre aux équipes chargées de désencombrer son lit en ce moment.

Trois professionnels ont été choisis pour réaliser ces travaux par le syndicat du Midou et de la Douze : un débardeur à cheval et deux bûcherons kayakistes. Les trois sont chargés d'élaguer les arbres qui poussent sur les berges et de nettoyer le lit de la rivière sur un tronçon de cinq kilomètres, entre la minoterie de Mont-de-Marsan et le pont qui enjambe la rocade à l'est de la ville.

Les travaux ont débuté fin février, ils vont se terminer fin avril. Ils coûtent un peu plus de 55.000 euros. Une opération devenue indispensable : avec les années et les tempêtes, les branches et les troncs ont formé à plusieurs endroits des barrages, des sortes de bouchons, qui empêchent l'eau de bien s'écouler.

Ce mercredi, l'équipe s'activait à côté du parking des terrasses du Midou, à Mont-de-Marsan, France Bleu Gascogne a assisté à l'opération.

La traction animale, un retour en arrière ? Pas du tout, c'était la meilleure méthode selon Bernard Kruzynski, adjoint au maire de Saint-Pierre-du-Mont et vice président du syndicat du Midou et de la Douze : "la puissance d'un cheval peut être supérieure à un moteur thermique. Les chevaux de trait peuvent tirer des troncs de plusieurs tonnes. Et puis ils préservent les berges, qui s'affaisseraient sous le poids de pelles mécaniques de plus de vingt tonnes".