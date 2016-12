VIDÉO - Des chiens de traîneau à Dijon

Le jardin de l’Arquebuse à Dijon a glissé dans l’hiver ce mercredi 21 décembre. Une trentaine de chiens de traineaux ont investi ses allées avec leurs mushers pour le plus grand plaisir des enfants.

Pour un premier un jour d’hiver, ce fut un joli premier jour d’hiver à Dijon. Il ne manquait finalement que la neige, mais en fermant les yeux et en écoutant le concert d’aboiements provenant du jardin de l’Arquebuse, on aurait pu s’imaginer dans les neiges alpines ou du grand Nord. Une trentaine de chiens de traineaux et leur musher proposaient des ballades à bord de leurs équipages.

Un beau succès populaire

Beaucoup de monde pour voir les chiens et leur musher © Radio France - Thomas Nougaillon

Le Jardin des Sciences de Dijon organisait cette journée "Grand Nord" avec un invité de marque: Jacky Mauchaussat et ses 30 chiens de l'école Comtoise du Musher! Une école de conduite basée à Morteau dans le Haut-Doubs où l'on apprend à piloter ces drôles d'engins. A Dijon, comme il le fait chez lui dans le Jura, Jacky Mauchaussat a proposé des tours de traineaux aux enfants! Ça s'est passé de 10h à 17h à l'intérieur du jardin de l'Arquebuse. Et comme il n'y avait pas de neige, les traineaux étaient équipés de roulettes! Enorme succès pour cette manifestation gratuite qui a attiré près de quatre mille curieux!

Le reportage de Thomas Nougaillon Partager le son sur : Copier

Le musher Jacky Mauchaussat et l'un de ses chiens © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans le cadre de cette journée "Grand Nord" au jardin de l’Arquebuse, le Jardin des sciences proposait également un jeu sur la stratégie des oiseaux à la mangeoire pendant l’hiver et un film sur le mystère des lemmings au Planétarium. Un film de 52 minutes tourné en 2007 où l'on suit les aventures de deux scientifiques bourguignons Olivier Gilg et Brigitte Sabard sur fond de réchauffement climatique.