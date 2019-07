VIDÉO - Des cours de danse assise pour les seniors, près d'Amiens

Dans les environs d'Amiens, Françoise Moreau propose des cours de danse assise aux personnes âgées. Une activité qui permet aux seniors plus ou moins autonomes de continuer à faire de l'exercice, en passant un bon moment. France Bleu Picardie a suivi une initiation.

Rivery, France

Des cours de danse un peu particuliers pour les personnes âgées ! Depuis le début de l'année, Françoise Moreau donne des leçons de danse... assise, à Amiens et dans ses environs. Cette professeur de danse intervient dans des maisons de retraite et dans des structures pour personnes handicapées. Récemment, elle a aussi commencé à se tourner vers des seniors plus autonomes. C'est ainsi qu'au mois de juin, elle a proposé une initiation auprès de jeunes retraités à la Maison pour tous de Rivery, près d'Amiens.

La séance dure une petite heure. Une vingtaine de participants sont assis en cercle sur des chaises et ça commence par un décryptage de la chorégraphie : des mouvements de bras, de jambes, de tête le tout sans bouger les fesses de sa chaise !

"La danse debout permet de travailler la coordination et la mémoire, reconnait Françoise Moreau. Mais on peut aussi faire ces gestes assis, quand on a du mal à se tenir debout ou que l'on a une canne. C'est un peu moins fatiguant, mais c'est quand même de l'exercice physique !"

Après la démonstration, le groupe suit la professeur en musique. Lors de la séance, les participants ont ainsi dansé la polka, la samba ou encore le French cancan, comme on peut le voir dans cette vidéo :

Un moment convivial

Jamais ces danseurs novices n'auraient pensé pouvoir réaliser tous ces pas de danse assis sur une chaise. "C'est très surprenant, mais très agréable, assure Sabine, la cinquantaine. Je pense que ça peut permettre à beaucoup de personnes de continuer à faire une activité, faire travailler ses jambes et ses bras. Mais assis !"

Il faut être bien concentré, coordonné, compter les mesures. Ce n'est pas si facile !

Et même si la chorégraphie parait simple ce n'est pas si facile à suivre. "Non quand on débute, ce n'est pas si simple, reconnait Annie 69 ans, plus habituée aux danses country debout en ligne. Il faut être concentré, coordonné, compter les mesures..."

Même assis, pas facile de suivre tous les pas de danse ! © Radio France - Hélène Fromenty

La plupart des participants à cette initiation ont encore l'usage de leurs jambes, mais certains pensent déjà à plus tard, quand ils ne pourront plus danser comme ils le faisaient autrefois. "Pour ceux qui aiment la danse, ça permet au moins de continuer à faire les gestes," affirme Martine, 63 ans.

"Et puis on passe un bon moment, c'est surtout ça le principal, martèle Yolande. Tout le monde rigole, on fait une bonne équipe !"

Informations pratiques : des cours de danse assise seront proposés à la Maison pour tous de Rivery, à compter de la fin septembre et jusqu'en décembre, à raison d'une séance par semaine pendant 8 semaines.