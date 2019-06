VIDEO - Des dauphins aux îles Glénan

On aperçoit régulièrement des dauphins du côté de l'archipel des Glénan en sud Finistère. Une auditrice de France Bleu nous envoie sa vidéo.

Fouesnant, France

Ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais les images sont toujours très belles : du côté des îles Glénan, on peut rencontrer des dauphins et les voir suivre son embarcation. Et cela reste magnifique dans ces paysages du sud Finistère, dignes des Maldives.

D'autant que Laetitia Podeur, qui nous offre ses images, ne filme pas un dauphin , mais plus d'une dizaine !