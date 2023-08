VIDEO - Des dizaines de cigognes volent au-dessus d'un jardin à Mont-de-Marsan

Des dizaines de cigognes qui tournent autour d'un jardin dans un quartier à nord-est de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Une scène étonnante qu'une habitante a filmé dimanche 20 août, en fin de journée. Mais que faisaient ces cigognes à cet endroit ?

Les cigognes sont actuellement en pleine migration. Elles viennent du nord de l'Europe, direction l'Espagne, le Portugal, ou le nord de l'Afrique. Et ce soir-là, elles ont dû vouloir faire une pause dans leur parcours. "Sur Mont-de-Marsan, c'est plutôt rare de voir cela", souligne Frédéric Cazaban. Celui-ci est naturaliste au CPIE Seignanx et Adour, le centre permanent d’initiatives pour l’environnement, qui est basé à Saint-Martin-de-Seignanx. "Mais on travaille beaucoup sur les bords de l'Adour, un peu plus au sud, et ce n'est pas rare d'y voir des haltes migratoires, avec des cigognes qui viennent se reposer pendant quelques heures", décrit-il.

En effet, la cigogne, qui ne migre que de jours, fait des haltes sur son parcours de manière opportuniste*. "Elle utilise ce qu'on appelle des thermiques. Ce sont des ascendances thermiques et des courants d'air chaud qui se forment quand le soleil chauffe le sol. Donc à la faveur de ces courants thermiques, les cigognes vont pouvoir migrer, se laisser planer sur de très longues distances, plusieurs centaines de kilomètres"*, explique le naturaliste. "Certainement qu'à l'approche des Pyrénées, les montagnes devaient être un petit peu bouchées. Et du coup, elles se sont donné le mot pour faire halte à proximité de Mont-de-Marsan, avant de repartir le lendemain."

Que faire si vous tombez sur un groupe de cigognes ?

Si vous croisez des cigognes qui se reposent à proximité de chez vous, d'abord "profitez de l'instant parce que c'est vrai que ce n'est pas courant", conseille Frédéric Cazaban.

Mais "il ne faut pas s'en approcher", que ce soit vous ou votre chien. "Ce sont des oiseaux en migration qui sont relativement faibles. Ils ont des ressources énergétiques limitées, donc il faut éviter les dérangements." Vous pouvez donc profiter du spectacle, prendre quelques photos, tout en restant à distance de ces grands échassiers.