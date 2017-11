VIDEO - Des drones à 110 km/h au Parc des Expositions de Bordeaux ce week-end

La Drone Race Cup, compétition rassemblant les meilleurs pilotes français de drones, et quelques amateurs du coin, s'est tenue samedi et dimanche au Parc des Expositions de Bordeaux, dans le cadre des Salons Vivons. Et a attiré un public curieux.

Excès de vitesse en pagaille dans le hall du Parc des Expositions de Bordeaux ce week-end ! 32 des meilleurs pilotes français de drones s'étaient retrouvés, pour la Drone Race Cup, compétition en plusieurs étapes partout en France, et qualificative pour des championnats nationaux. De quoi créer quelques sensations fortes.

Ces machines de 50 centimètres et trois kilos, volant à plus de 110 km/h, ont impressionné le public. Elles étaient équipées de caméras, pour que le public puisse voir la course en direct. Ces images étaient d'ailleurs celles que voyaient les pilotes, équipés de lunettes spéciales. Installés sur une scène, ils pilotent leurs machines à distance, comme dans un jeu vidéo, tel que le stipule le règlement de cette très sérieuse compétition. Leur drone doit faire trois tours d'un parcours, en évitant ses obstacles.

Le public pouvait suivre la course sur les écrans. © Radio France - Thomas Coignac

Les pilotes dirigent leur drone à distance. © Radio France - Thomas Coignac

D'habitude, les étapes de la Drone Race Cup se déroulent dans des champs, devant quelques spécialistes. Cette année, pour la seconde d'existence de la course, elle a donc fait étape au Parc des Expositions. Et a profité des 62 000 personnes qui ont fréquenté Les Salons Vivons pour faire découvrir cette discipline à un public qui n’était, au départ, pas venu pour cela.

Et voici ce que voient les pilotes de drones dans leurs lunettes. #DroneRaceCup@SalonsVivons#Bordeauxpic.twitter.com/20gO9KtVAc — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 5, 2017

Un vainqueur de 13 ans

Alors, démonstration amusante, ou réel sport ? Les participants ont leur opinion la-dessus. Ils s'entraînent plusieurs fois par semaine, écument la France pour participer aux compétitions, et "lorsqu'on est sur le fauteuil, on monte facilement à 190 pulsations", comme l'explique Titouan, qui a fait plus de 500 kilomètres depuis Dinan, en Bretagne, pour participer.

A Bordeaux, le vainqueur, est un jeune Dordognot de 13 ans, qui s'est montré meilleur que les adultes. Il est reparti avec un chèque de 300 euros. Loin des Etats-Unis où les courses de drones son devenues un sport professionnel.

Toujours rester derrière le filet de protection... © Radio France - Thomas Coignac