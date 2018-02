Casterino, Tende, France

Rencontre inoubliable pour les CE1 et CE2 de l'école élémentaire de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes). Vendredi dernier, alors qu'ils rentraient d'une sortie ski au centre nordique de Castérino, leur car scolaire a croisé la route d’un loup sur la D91.

Leur institutrice a eu le réflexe de dégainer son smartphone pour immortaliser la scène. Sur la vidéo, publiée mardi sur le compte Facebook du pôle jeunesse et sports de Breil-sur-Roya, on voit distinctement un loup adulte, visiblement effrayé, courir à une dizaine de mètres devant l'autocar avant de disparaître sur le bas côté dans la forêt.

On entend aussi les enfants et les animateurs pousser des cris de joie et de surprise : "C'est un loup ! Un vrai loup ! Wouhouuuu !" Cette vidéo a déjà cumulé plus de 50.000 vues.