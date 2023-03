VIDEO: des élèves manchois chantent du Patrick Sébastien pour sauver une classe

Les parents d'élèves du RPI Pierreville-Le Rozel et Saint-Germain-le-Gaillard ont multiplié les actions ces derniers temps pour protester contre la fermeture d'une classe annoncée pour la rentrée prochaine. Ils ont bloqué les écoles, fait circuler une pétition et aujourd'hui ils ont décidé de mettre en ligne une vidéo sur You Tube et leur page Facebook. I l s'agit d'une chanson inspirée par la chanson de @patricksébastienofficiel "Les sardines"

