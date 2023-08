VIDÉO - Des (faux) bouchons monstrueux sur la Nationale 7 à Tourves dans le Var !

Les embouteillages, généralement, on les évite. Mais à Tourves (Var), une fois tous les deux ans, on en crée un exprès et dans la bonne humeur !

Pour se remémorer le bon vieux temps de la petite route des vacances, sur la Nationale 7, les participants ont recréé ce mardi 15 août, avec les voitures de l'époque, un énorme bouchon sur cette route emblématique qui traverse le village.

Deux bonnes sœurs prennent la route du sud en très bonne compagnie : les gendarmes de Saint-Tropez ! © Radio France - Juliette Pierron

Pendant deux heures, les propriétaires des voitures de collection ont joué le jeu, créant un embouteillage à grands renforts de klaxons, de fausses embrouilles entre conducteurs, le tout dans un esprit bon enfant.

Beaucoup de curieux sont venus assister à ce drôle de spectacle et observer les très belles voitures et deux-roues de collection. © Radio France - Juliette Pierron