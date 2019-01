VIDEO - Des fèves Johnny Hallyday se cachent dans les galettes des rois dans le Pas-de-Calais !

Même si les galettes des rois sont dans toutes les boulangeries depuis au moins une semaine, l'Ephipanie, c'est ce dimanche 6 janvier. A Aire -sur-la-Lys, Béthune et Saint-Omer, le boulanger-pâtissier Delalleau propose des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday dans ses galettes.

Guy Delalleau, le patron des trois boutiques qui portent son nom, a prévu de fabriquer mille galettes de plus cette année.

Aire-sur-la-Lys, France

On en mange tout au long du mois de janvier, mais la véritable tradition, c'est de la manger ce dimanche 6 janvier, jour de l'Epiphanie. Environ trente millions de galettes des rois seront dégustées en France pendant un mois, avec son lot de fèves plus ou moins originales.

Dans le Pas-de-Calais, la boulangerie-pâtisserie Delalleau, qui compte trois boutiques (Béthune, Saint-Omer et Aire-sur-la Lys), cache dans ses galettes des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday. Il s'agit de produits officiels -il y a dix fèves différentes-, accompagnés de couronnes rendant également hommage à Johnny.

On retrouve Johnny dans sa galette

"On retrouve Johnny dans sa galette", sourit le patron, Guy Delalleau, "ça laisse un souvenir aux mordus de Johnny. Au début, on s'est interrogé, puis on s'est dit que, comme c'était la famille qui le faisait, c'était lui rendre hommage".

ECOUTEZ : Guy Delalleau fabrique une galette au micro de France Bleu Nord ! Copier

Succès garanti

Une vraie guitare est à gagner dans chacune des trois boutiques. Les clients qui trouveront dans leur galette une fève Johnny et une fève en forme de cup cake seront les heureux élus. L'an dernier, la maison Delalleau a vendu 5000 galettes, elle en a prévu 1000 de plus cette année. L'effet Johnny.