VIDÉO - Des génisses à la place de la débroussailleuse sur la ZAE de Bouillargues dans le Gard

Une parcelle de la zone d'activités économiques de Bouillargues entretenue pendant encore 3 semaines par un troupeau de génisses. Des abondances et des Tarentaises plus économiques et plus écologiques que les habituels moyens de débroussaillage. Nîmes Métropole poursuit sa démarche d'écométropole

Des génisses qui pâturent sur la ZAE de Bouillargues, une zone d'activité économique normalement dévolue aux entreprises, c'est possible ! Pour encore 3 semaine, Jean-Paul Tutel, un éleveur de Val d'Isère (Savoie) mais qui exploite également une société de ramassage et de transports des récoltes à Saint-Gilles (Gard) a installé une vingtaine de bêtes (Tarentaises et Abondances) ,pour entretenir les parcelles encore vides et éviter d'avoir recours à des moyens mécaniques coûteux financièrement et en termes d'environnement. Des génisses en ville qui participent à une opération d'éco-pâturage initiée par Nîmes Métropole, de quoi surprendre les passants.

Des vaches à Bouillargues, on n'a pas l'habitude de voir ça

Des génisses de 12 à 18 mois agrémentées d'un zeste de bœufs qui font ce qu'elles savent le mieux faire, paître en paix. 10 hectares d'herbes encore consommable au beau milieu d'une zone d'activité économique, de quoi surprendre à la clinique Camargue. "Nous faisions du taî chi avec les patients, on se demandait si elles étaient perdues" explique Hugo, ergothérapeute dans l'établissement. Des vaches là où il y a des entreprises de quoi surprendre les passants. "On vient de sortir de l'école avec ma fille, on vient voir l'attraction".

Une vingtaine de têtes, des Abondances et des Tarentaises qui pâturent tranquillement et paisiblement sur le ZAE de Bouillargues. Elle y resteront 3 semaines à la grande joie du public. "En été, elles retournent en Savoie pour l'alpage, il y fait plus frais" explique Jean-Paul Tutel (exploitant agricole en Savoie et dans le Gard). Dans le Gard, "sur les 10 hectares de parcelle qu'elles occupent, elles entretiennent la surface, c'est mieux avec le risque incendie". Une génisse, "c'est écolo et beaucoup moins coûteux que les moyens mécaniques", conclue-t-il.

Nîmes Métropole et ses ZAE qui se mettent au vert

Les génisses, devenues entre temps mères, reviennent à Bouillargues fin septembre. Après cette ZAE, Nîmes Métropole poursuit sa démarche d'écométropole et ouvre un nouvel espace à l'éco-pâturage, celle de Georges Besse, un cheptel de 25 têtes de moutons est installé au bois des Noyers, (deuxième fois consécutive).En compagnie de 2 mini-poneys, ils y resteront 6 à 8 semaines.

