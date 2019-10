VIDÉO - Des hélicoptères de l'armée au-dessus de Rennes

Rennes, France

Petit vent de panique et d'inquiétude ce mardi 15 octobre dans le quartier de la gare de Rennes. Les passants et habitants ont vu voler deux hélicoptères de l'armée au-dessus de leur tête. Il ne s'agit que d'un exercice militaire.

Des entraînements sont programmés jusqu'au jeudi 17 octobre à Rennes, Cesson-Sévigné et Saint-Malo. Lundi, deux hélicoptères ont survolé la tour des Horizons à Rennes et le couvent des Jacobins. Ce mardi, un exercice était organisé au-dessus du bâtiment de la caisse d'allocations familiales et de la sécurité sociale. Les hélicoptères ont déposé des hommes sur le toit.