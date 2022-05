VIDÉO - Des passionnés de la mythique Traction avant de Citroën envahissent les routes de Dordogne

Une quarantaine de Tractions, la mythique voiture des années 30, se sont réunies à Trélissac et Sorges ce samedi 28 mai pour un rassemblement annuel de clubs de passionnés venus d'Occitanie, d'Auvergne et de Dordogne.

On a été nombreux à les apercevoir sur les routes ce samedi 28 mai. Une quarantaine de Citroën Traction avant, la mythique voiture des années 30 de Citroën qu'on voit dans les films sur la guerre et les films de gangster. Des passionnés de Dordogne, d'Auvergne et d'Occitanie se sont réunis à Trélissac et Sorges pour leur rassemblement annuel. Certains sont venus de Toulouse ou du Tarn avec leur traction rutilante. Attention quand même, il n'y a pas de direction assistée pour les créneaux, et ça consomme beaucoup, 10 litres d'essence aux 100 km ! Le prix de la passion.