VIDÉO - Des pompiers de la Drôme participent au championnat de France de désincarcération

Les pompiers aussi ont leur championnat de France. Ça se passe à Avignon dans le Vaucluse, pendant trois jours. Et une équipe de six pompiers de Valence, dans la Drôme, y participe. Leur mission : sortir quelqu'un le plus vite possible d'une voiture accidentée.

Valence, France

D'habitude ils font ça pour sauver des vies, mais cette fois, c'est pour le titre. Des pompiers drômois participent au Challenge national des sapeurs-pompiers. Une sorte de championnat de France de désincarcération. La compétition commence ce jeudi à Avignon, dans le Vaucluse, et va durer trois jours.

En tout, 25 équipes dont deux étrangères, vont s'affronter sur plusieurs épreuves. Le but, c'est de secourir une ou plusieurs victimes en désossant une voiture accidentée en 20 ou 30 minutes. Nos six pompiers drômois s’entraînent régulièrement depuis six mois.

Le but du jeu, puisque ça reste un concours, c'est d'oublier le moins de choses possible et d'être le plus efficace possible" - Philippe Le Blanc, médic de l'équipe

"On a chacun notre rôle et on est noté individuellement", explique Philippe Le Blanc, lors d'un entraînement près de la Fontaine monumentale à Valence. "Moi je suis le médic, le premier secouriste. J'ai en charge l'état des victimes, par exemple, laquelle est critique et doit sortir en premier du véhicule."

Il y a une grille d'évaluation pour chaque participant. "Et le but du jeu, puisque ça reste un concours, c'est d'oublier le moins de choses possible et d'être le plus efficace possible", confie Philippe Le Blanc.

Les deux premiers décrocheront un ticket pour les championnats du monde

Nos drômois savent faire, ils participent au challenge pour la quatrième année consécutive. "On a fini troisième la première année", raconte l'adjudant Jérôme Savet, qui est le chef de l'équipe drômoise. "Et comme il y a de plus en plus d'équipes chaque année, on a terminé cinquième l'an dernier."

C'est un pompier qui jouait les fausses victimes lors de l'entraînement. © Radio France - Tommy Cattaneo.

L'équipe des sapeurs-pompiers de la Drôme vise le haut du classement. Le premier et le deuxième de la compétition seront qualifiés d'office pour le World Rescue Challenge, l'équivalent des championnats du monde. Ce sera en septembre à la Rochelle.