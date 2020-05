Les pompiers des Deux-Sèvres ont été appelés par le SDIS 79 à être créatifs pour rappeler les gestes barrière et rendre hommage aux personnels en première ligne durant la crise sanitaire que traverse la France.

VIDÉO - Des pompiers des Deux-Sèvres relèvent le défi du "Oh na na na challenge"

Les pompiers des Deux-Sèvres se sont lancés un défi : rendre hommage aux personnels en première ligne dans la crise et rappeler les gestes barrière de manière créative. De nombreuses casernes se sont prêtées au jeu et ont publié des clips sur les réseaux sociaux.

Les sapeurs-pompiers de Saint Varent, eux, ont choisi de relever le défi du "Oh na na na challenge" qui fait le buzz sur la toile depuis le début du confinement. Le principe : réaliser une chorégraphie où on ne touche que les pieds au rythme de la chanson "Oh Nanana" de Bonde R300.

"C'est une façon de rappeler qu'il ne faut pas oublier les gestes barrière même durant le déconfinement. On se touche les pieds pour dire bonjour, par exemple !", s'amuse le capitaine Christophe Mathé. C'est d'ailleurs l’adjudant Claude Sauvetre qui a soufflé l'idée à ses coéquipiers.

Si la vidéo amuse et fait le buzz elle rappelle tout de même une réalité : le coronavirus est toujours présent en France et il ne faut pas l'oublier.